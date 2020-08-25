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Общество

В Тверской области мужчина заплатит штраф за оскорбление знакомого

Он унизил его честь и достоинство нецензурными словами
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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За оскорбления мужчина оштрафован на 1000 рублей

За оскорбления мужчина оштрафован на 1000 рублей

Фото: Валерий РОМАНОВ

С жалобой в прокуратуру обратился житель поселка Жарковский Тверской области.

В ходе проверки надзорным органом установлено, что местный житель, находясь в жилом доме, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, в присутствии третьих лиц оскорбил заявителя нецензурными словами.

Постановлением мирового судьи судебного участка №14 Тверской области виновному лицу назначен администратиный штраф в размере 1000 рублей.