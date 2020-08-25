Часовня появится в деревне Игнатово. Фото: tvereparhia.ru/

В деревне Игнатово Андреапольского района Тверской области будет построена часовня в честь иеросхимонаха Серафима Вырицкого. Об этом сообщила Тверская епархия.

Серафим Вырицкий (родился в Ярославской губернии в 1866 году, умер в 1949 году в Вырице, под Ленинградом) почитается православной церковью как старец и прозорливец. Имеет лик преподобного, канонизирован был в 2000-м году.

Большинство пророчеств Серафима Вырицкого были записаны русским богословским писателем Валерием Филимоновым (книга «Пророчества преподобного Серафима Вырицкого»).

В частности, преподобный говорил, что Иерусалим станет столицей Израиля, а потом и мира, Петербург будет духовным центром России, а на саму нашу страну ополчатся многие государства, но Россия выстоит, утратив, однако, часть своих земель.

Сам преподобный книг не писал, но известно, что есть несколько стихотворений его авторства.