Житель Тверской области получил пожизненный срок за изнасилование и убийство 78-летней женщины

За изнасилование и убийство с особой жестокостью мужчина получил пожизненный срок Фото: архив "КП"

24 августа в Тверскомм областном суде был вынесен приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя Тверской области.

Установлено, что в феврале 2019 года мужчина сразу после освобождения из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство, незаконно проник в дом 78-летней жительницы Западной Двины, изнасиловал ее и убил.

- Вердиктом коллегии присяжных заседателей фигурант признан виновным, - сообщили в областной прокуратуре. Приговором суда он осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 139 УК РФ, п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ, п. «в, д, к» ч.2 ст. 105 УК РФ.

Судом осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.