Оборот тверских предприятий и организаций за шесть месяцев составил составил 496 млрд рублей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оборот предприятий и организаций Тверской области за первое полугодие 2020 года вырос на 5% по сравнению с первым полугодием 2019-го. Таковы данные Тверьстата.

Ведомство опубликовало подробную статистику, в которой была учтена стоимость товаров, произведённых предприятиями региона, а также выручка от продажи товаров, приобретённых на стороне без НДС и акцизов.

В целом оборот тверских предприятий и организаций за шесть месяцев составил составил 496 млрд рублей. Как отмечают специалисты, большая доля в обороте принадлежит торговле (36%), а также обрабатывающим производствам (31%) и энергетике (13%).

Если рассматривать динамику по отраслям, то больше всего нарастил объёмы оборот в сфере добычи полезных ископаемых (+51%), строительстве (+39%) и торговле (+27%).

Снизился оборот в сфере культуры, спорта и досуга (-35%), что вполне объяснимо в связи с длительными ограничениями по коронавирусу. Также уменьшился оборот предприятий и организаций обрабатывающей промышленности и образования.