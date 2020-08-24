Растения, снятые в технике цианотипии, из первой фотокниги о растениях. Фото: Анна Аткинс.

В следующую субботу, 29 августа, в Ботаническом саду ТвГУ совместно с тверским Музеем фотографии «Искра» пройдёт первый в новейшей истории Твери мастер-класс по цианотипии. Это фотографический процесс без использования серебра. На выходе получаются изображения голубого оттенка.

Попрактиковаться в цианотипии можно будет в Саду души. Руководство ботсада и организаторы приготовят для всех желающих раствор, и покажут, как можно получить красивые «отпечатки» гербариев, которые специально для этого заготовили.

– Насколько мне известно, это первый и в России мастер-класс по цианотипии именно в ботаническом саду. Будем рады рассказать гостям, так сказать, об «аналоговой» фотографии на лоне природы, – поделился директор ботсада Юрий Наумцев.

Кроме того, на лекции расскажут об истории фотографии, о первых в истории женщине-фотографе и фотокниге, рассказывающей о ботанике. На фотоурок просят записываться заранее.