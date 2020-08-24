В ДТП с лосем в Тверской области один человек погиб и трое пострадали

Выбежавший на дорогу лось стал причиной смертельного ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 23 августа, на 31-м км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино, в Кашинском городском округе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 32-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 211540", двигаясь в направлении Кашина, наехал на лося,который бежал через дорогу.

В результате ДТП водитель от полученных травм скончался в медучреждении. Пассажиры автомобиля: 38-летняя женщина, трехлетний мальчик и 12-летняя девочка с травмами доставлены в больницу.