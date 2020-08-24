Росгвардия проверяет системы безопасности учебных заведений Тверской области

Росгвардия проверяет системы безопасности учебных заведений перед началом учебного года Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"

В Тверской области Росгвардия проверяет системы безопасности учебных заведений перед началом учебного года.

Сотрудники вневедомственной охраны оценивают исправность установленных в учебных заведениях систем тревожной сигнализации, работу камер видеонаблюдения, инженерно-техническую укрепленность объектов, а также готовность к чрезвычайным ситуациям работников частных предприятий, обеспечивающих охрану учреждений.

Росгвардейцы отрабатывают алгоритм действий групп задержания по сигналу "тревога", проводят инструктажи с персоналом учебных заведений.

По данным ведомства, на сегодняшний день под охраной Росгвардии находятся порядка 800 объектов сферы образования.