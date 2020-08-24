Семья из Ржева стала юбилейным обладателем подарка для новорожденных в Тверской области

Обладателями юбилейного 5000-ого подарка для новорожденных стала семья Натальи и Константина Михайловых из Ржева Фото: ПТО

В Тверской области с начала 2020 года вручено 5825 подарочных наборов для новорожденных. Мера поддержки была учреждена в регионе с 1 октября 2019 года по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография".

Обладателями юбилейного 5000-ого подарка для новорожденных стала семья Натальи и Константина Михайловых из Ржева. 17 июля у них родился сын Владислав. Глава семьи служит в войсках ПВО. Мама раньше тоже работала в воинской части, сейчас находится в декретном отпуске.

Всего с 2019 года подарки при рождении малышей получили 8256 семей Верхневолжья.