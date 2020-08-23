Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил с праздником жителей Зубцова

Зубцов отмечает 804-летие и 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков Фото: ПТО

23 августа в Зубцове Тверской области проходят праздничные и памятные мероприятия по случаю 804-летия со дня основания города и 78-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. С двойным праздником горожан и жителей Зубцовского района поздравил губернатор Игорь Руденя.

- На протяжении веков жители зубцовской земли славились трудолюбием, стойкостью и мужеством. Сегодня, в день 78-й годовщины освобождения города Зубцова от немецко-фашистских захватчиков, мы отдаем дань памяти всем, кто в годы Великой Отечественной войны сражался на территории зубцовского края. Благодарю ветеранов и тружеников тыла за подвиг во имя Родины, - отметил глава региона.

Зубцову присвоено звание Город воинской доблести Тверской области. Он является одним из центров патриотической и поисковой работы в России. Герб Зубцова с изображением стены со старинными зубцами, учрежденный 240 лет назад, является символом крепости, готовности жителей встать на защиту Родины.