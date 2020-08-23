Три человека погибли в страшном ДТП в Тверской области

Жуткая авария унесла жизни трех человек Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Denis Vyacheslavovich

Вечером 22 августа очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" сообщили о страшном ДТП, которое произошло в Оленинском районе Тверской области.

На трассе М-9 "Балтия" лоб в лоб столкнулись два автомобиля "Мерседес" и "Хендай Солярис".

Мужчина, который ехал на "Газеле" позади "Соляриса" в сторону Москвы, рассказал, что минут за 20 до аварии видел ребят на заправке.

- Я ехал на "Газеле" за ними, как резко "Солярис" вышел на встречку. Зачем никто из очевидцев так и не понял. Парень и девушка погибли сразу. Девушка на "Мерседесе" была ещё жива. Но как дошла новость, она тоже скончалась, - сообщил очевидец.

Подробности ДТП уточняются.