Фестиваль городской среды "РельсыФест" пройдет в Твери

На лекциях спикеры расскажут о комфортной городской среде Фото: therails.cc/relsyfest

23 августа с 12:00 до 20:00 во дворе центра современной культуры "Рельсы" на Трехсвятской, 18А состоится фестиваль городской среды "РельсыФест".

Участников и гостей мероприятия ждет насыщенная программа. На лекциях спикеры дадут практические советы о том, как сделать городскую среду комфортной, интересной и красивой, расскажут об истории знаковых городских зданий, проектных исследованиях малых городов и многом другом.

На мастер-классах всех желающих научат делать авторские открытки, букеты из полевых цветов, рисовать яркие городские скетчи и пейзажи. Также будет организована игротека, гаражная распродажа взрослой и детской одежды и обуви, фуд-зона.

Вход бесплатный, посещение лекций и мастер-классов также бесплатное и без регистрации.