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Госавтоинспекция Тверской области продолжает проверки пассажирских автобусов

За неделю выявлено 12 нарушений
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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За неделю инспекторы проверили 69 автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

За неделю инспекторы проверили 69 автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция продолжает работу по сплошным проверкам автобусов и водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородных и межрегиональных маршрутах.

За неделю, с 14 по 20 августа, проверено 69 автобусов, выявлено 12 нарушений. Некоторые водители управляли автобусами с неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения и пассажиров.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.