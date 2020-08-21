На Московском шоссе в Твери сбили велосипедиста

Велосипедист пытался пересечь проезжую часть Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла около 18:25 вечера 20 августа на Московском шоссе в Твери.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 21-летний велосипедист, двигаясь по краю проезжей части встречного направления, вне перекрестка, попытался пересечь проезжую часть с выездом на полосу движения и попал под машину "Лада Веста".

В результате ДТП велосипедист с полученными травмами осмотрен медиками на месте ДТП, после оказания медицинской помощи отпущен.