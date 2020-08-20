Ждут забавляет прохожих в Вышнем Волочке. Фото: life_in_objective/Ирина Горчакова.

Фотограф Ирина Горчакова выложила в соцсетях фото скульптуры, копирующей знаменитого героя мемов. У дома в частном секторе Вышнего Волочка, где поджидает прохожих Ждун, сделанный из бетона, также красиво раскрашен забор. Блогеру удалось задать несколько вопросов хозяйке.

На вопрос о выборе героя для произведения женщина ответила, что Ждун «хорошо передаёт состояние <...> семьи». Оказывается, её брат ждёт пенсии, а сама волочанка уже 17 лет ждёт мужа из тюрьмы.

А вот нежданных гостей семья из Вышнего Волочка явно не ждёт, видно, что на углу дома установлена камера. Это вселяет надежду, что скульптура останется в сохранности.

Фото из аккаунта life_in_objective сделано на фотоаппарат Nikon D750. Его автор снимает красивые виды Тверской области в качестве хобби.

– Люблю путешествовать по Тверскому региону и фотографировать. Находить интересное в глубинке, – поделилась с «КП»-Тверь» Ирина Горчакова.