Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Полицейский автопарк Тверской области пополнили 25 новых автомобилей

Транспорт направят в территориальные отделы УМВД
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
КомментироватьОставить комментарий
Полицейский автопарк пополнили 25 автомобилей Фото: УМВД России по Тверской области

Полицейский автопарк пополнили 25 автомобилей Фото: УМВД России по Тверской области

20 августа у здания Управления МВД России по Тверской области полицейским вручили ключи от новых автомобилей.

Полицейский автопарк пополнили 25 машин. Их направят в подразделения: уголовного розыска, борьбы с экономической преступностью, наркоконтроля и других оперативных служб полиции территориальных отделов УМВД.

- Современная техника существенно повысит мобильность сотрудников органов внутренних дел, - отметил начальник УМВД России по Тверской области области генерал-майор полиции Петр Пырх и пожелал сотрудникам, получившим служебные автомобили, выдержки и спокойствия, взаимного уважения на дорогах и неизменной удачи в пути.

Транспорт направят в территориальные отделы УМВД Фото: УМВД России по Тверской области

Транспорт направят в территориальные отделы УМВД Фото: УМВД России по Тверской области