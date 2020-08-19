В Тверской области отремонтировали участок автодороги Осташков-Селижарово-Ржев

Рабочая комиссия проверила качество ремонта. Фото: ПТО

Завершен ремонт 28-километрового отрезка автотрассы Осташков-Селижарово-Ржев. Это магистраль связывает северо-западные районы тверского региона с федеральной трассой Москва – Рига и ведет в озеру Селигер и истоку Волги.

Как сообщает областное правительство, работы велись по нацпроекту.

Рабочая комиссия проверила качество ремонта. Всё сделано, как положено.

В этом году работы велись на участке с 47 по 76 км. В 2019-м было отремонтировано два участка общей протяженностью 30,15 км в Осташковском городском округе и Селижаровском районе.

В следующем году ремонт трассы будет продолжен - запланировано привести в порядок ещё 30 км. Тогда вся трасса будет приведена в нормативное состояние.

Добавим, что 19 августа бюджетная комиссия региона во главе с губернатором Игорем Руденей решила добавить в программу дорожных работ этого года еще два объекта.

В итоге в 2010-м будут отремонтированы следующие участки: 2,4 км автотрассы Черничено - станция Старица и Кувшиново-Тысяцкое-Сурушино протяжённостью 4,4 км. На первый выделяется 24,4 млн рублей, на второй - 68,9 млн.