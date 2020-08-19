В Твери «Транспорт Верхневолжья» отклоняется от расписания всего на 1,8%

«Транспорт Верхневолжья» следует расписанию на 98,2%. Фото: Виктория ТУШКОВА

На сегодня тверской общественный транспорт, согласно статистике, ездит по маршрутному расписанию с точностью 98,2%. Автобусы выезжают на маршрут в 05:00, а в некоторых районах города в 04:45. А заканчивает работу «Транспорт Верхневолжья» в полночь.

На данный момент штат укомплектован – более 860 водителей, а все автобусы находятся в исправном состоянии. Работники «Верхневолжского АТП» официально трудоустроены.

– Транспорт Верхневолжья» оправдал наши надежды, это другой вид нашего города и Калининского района. Следующие точки развития – крупные города, такие как Ржев, Кимры, Старица, Торжок», – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Напомним, новую транспортную систему внедряют с февраля 2020 года. Цель реформы – регламентировать перевозки пассажиров, повысить уровень безопасности, фиксировать стоимость проезда, в том числе, с учётом льгот.

По статистике областной Госавтоинспекции аварии, в которых виновниками или просто участниками были бы водители общественного транспорта, за полгода уменьшилось на 30%. А количество пассажиров, пострадавших в таких ДТП – вполовину.

На данный момент по улицам Твери по 85 маршрутам ездят более 470 автобусов «Транспорта Верхневолжья».