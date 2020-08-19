Воспитателям и педагогам поднимут зарплаты в Тверской области

Средняя зарплата учителя в Тверской области 29 043 рубля Фото: Олег ЗОЛОТО

Вопрос обеспечения дополнительных бюджетных средств для увеличения целевых показателей уровня заработной платы педагогических работников обсуждался на заседании бюджетной комиссии Тверской области, которое 18 августа провел губернатор Игорь Руденя.

На 2020 год целевой показатель средней заработной платы для педагогов школ составляет 29 043 рубля, она равна средней заработной плате в регионе. Для педагогов дошкольных муниципальных организаций показатель соответствует средней зарплате в общем образовании - 26 961 рубль.

В этом году на увеличение заработной платы 6017 воспитателей и 9300 учителей из бюджета направят более 643,2 млн рублей.