В Тверской области школы-интернаты и детдома вернутся к работе в штатном режиме

Решение о возвращении организаций для детей-сирот к штатному режиму работы принято на заседании оперштаба региона. Фото: ПТО

В регионе с 1 сентября возобновить привычный - не вахтовый - режим работы должны 11 школ-интернатов и детских домов. Решение об этом принято на заседании областного оперативного штаба. Его 18 августа провел губернатор Игорь Руденя.

К работе в обычном режиме приступят в Бежецкой, Эммаусской, Торжокской, Кимрской, Вышневолоцкой школах-интернатах, центрах кадетского воспитания в деревне Некрасово, а также Зубцовском, Калязинском, Митинском, Чистореченском и Удомельском детских домах.

Игорь Руденя подчеркнул, что сотрудники учреждений во время работы должны пользоваться медицинскими респираторами, а также проходить тестирование на коронавирус. Для этого каждой организации приобретено необходимое количество экспресс-тестов - всего более 1500 единиц.

Сотрудники и воспитанники учреждений также должны будут регулярно мерить температуру, обрабатывать руки антисептиками, проветривать помещения, проводить уборку с использованием дезинфицирующих средств.

Будут ограничены выезды детей, а также запрещен доступ посторонних лиц на территорию учреждений.