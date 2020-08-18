В Тверской области 72 водителя ездили за рулем в состоянии опьянения

Госавтоинспекторы остановили 72 пьяных водителя Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия "Контроль трезвости", которое проходило с 14 по 16 августа.

Сотрудниками ГИБДД пресечено 72 факта управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения. Из них в Твери с признаками опьянения остановлен 21 водитель. На нарушителей составлены административные материалы.

УГИБДД России по Тверской области призывает жителей и гостей региона исключить факты управления транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о подобных нарушениях по телефонам полиции: 02; 102 или 112 (марка автомобиля, государственный регистрационный знак, цвет, направление движения и т.д).