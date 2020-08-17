Президент России удостоил благодарности четырех жителей Тверской области

Президент поблагодарил двух жителей Верхневолжья за их активную общественную деятельность во благо граждан и страны, еще двух - за профессиональный труд. Фото: "КП" Архив

Распоряжением Президента России Владимира Путина удостоены благодарности четверо жителей Верхневолжья. Об этом сообщает областное правительство.

Благодарности главы государства объявлены председателю Тверской областной организации «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» Александру Трегубу, председателю областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ларисе Щербаковой, заместителю главного инженера по технологии Калининского филиала «Калининатомтехэнерго» Константину Зелевскому и мастеру по ремонту «Калининатомэнергоремонт» Олегу Иванову.

Первые двое граждан отмечены президентом за свою общественную деятельность, еще двое - за работу.

Губернатор Игорь Руденя поздравил всех четверых со столь высокой оценкой их деятельности.