С 21 августа изменится расписание нескольких пригородных поездов на участке Тверь-Москва

Меняется расписание нескольких электричек до Москвы Фото: Василий ХОДАРЕВ

По техническим причинам с пятницы, 21 августа, изменится график движения некоторых пригородных поездов Ленинградского направления. Об этом сообщает Московско-Тверская ППК. У ряда поездов изменится время отправления или прибытия, у других – режим остановок.

Изменения будут актуальны до ввода нового расписания в декабре, кроме периодов 7 сентября – 13 октября и 19 октября – 1 ноября.

Согласно изменениям, пригородный поезд № 6701 Тверь – Москва отправлением в 3:59 не будет останавливаться на платформе Берёзки-Дачные, но сделает дополнительную остановку на платформе Алабушево.

Пригородный поезд № 6703 Тверь – Москва отправлением в 4:47 будет останавливаться на платформе Сенеж. Изменят расписание и несколько поездов, следующих из Клина в Москву.

Московско-Тверская ППК приносит извинения за неудобства и просит пассажиров заранее планировать свои поездки с учётом изменений в расписании движения.

Подробно с изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций, на сайте и в приложении ОАО "РЖД".