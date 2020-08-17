В торговом центре Твери у посетителя украли кошелёк

Житель Твери задержан за кражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 53-летний мужчина и сообщил, что в одном из торговых центров города у него украли кошелек, пока вещи были без присмотра. Ущерб составил 15 000 рублей.

На месте полицейские опросили возможных свидетелей произошедшего.

По записям с камер наблюдения установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний житель Твери. Злоумышленник сознался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.