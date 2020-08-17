Житель Твери доверился мошенникам и лишился 189 тысяч рублей

Житель Твери отдал мошенникам 189 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В дежурную часть Московского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 32-летний местный житель. Мужчина заявил, что стал жертвой мошенников.

Звонок от женщины, которая представилась сотрудницей банка, поступил ему на сотовый телефон. Звонившая сообщила, что с его счетами происходят сомнительные операции. Затем собеседница передала трубку своему коллеге, представившемуся сотрудником службы безопасности банка.

Доверчивый мужчина выполнил все условия мошенников: снял деньги со счетов и переложил на "безопасные счета", которые, как установил следователь, являются номерами телефонов.

Дома мужчина понял, что его обманули и пошел в полицию. По части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.