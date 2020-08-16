В Тверской области фестиваль духовной и светской музыки прошёл в онлайн формате

Участники порадуют зрителей прекрасной музыкой и яркими костюмами. Фото: ПТО

Межрегиональный открытый фестиваль духовной и светской музыки, проходит на территории Тверской области уже 22 года.

В этом году коронавирус внёс свои коррективы: мероприятие прошло в онлайн-формате.

Поучаствовать в фестивале выразили желание коллективы Пскова, Калуги, Ярославля, Москвы и Московской области.

Это творческие ансамбли и коллективы учреждений культуры, детских образовательных учреждений.

Часовой гала-концерт «Побуждение души», организованный творческой мастерской Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», прошел вечером 15 августа на площадке социальной сети ВКонтакте.

Здесь звучала духовная, светская, хоровая и вокальная музыка.