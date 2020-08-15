В Твери иномарка протаранила фонарный столб

Водитель иномарки находится в больнице.

15 августа в Твери районе дома №57 по улице Пржевальского 57-летняя женщина-водитель иномарки Kia Rio не справилась с управлением и врезалась в мачту уличного освещения.

Как сообщают в Госавтоинспекции Тверской области, травмированную пострадавшую скорая помощь доставила в больницу, угрозы её жизни нет. Признаков алкогольного опьянения у неё нет.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям о том, что при управлении транспортными средствами водители должны двигаться со скоростью, не превышающей установленного ограничения, быть предельно внимательными и соблюдать требования ПДД