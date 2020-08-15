Губернатор Тверской области Игорь Руденя отчитался о доходах за 2019 год

Опубликована декларация о доходах губернатора Игоря Рудени. Фото: ПТО

На сайте правительства Тверской области утром 15 августа были опубликованы сведения о доходах губернатора Тверской области Игоря Рудени за 2019 год.

Вообще отчитаться о доходах закон предписывает чиновникам до 30 апреля, но в связи с эпидемией коронавируса сроки в этом году были сдвинуты.

Итак: губернатор Тверской области в 2019-м задекларировал доход на сумму 4 млн 195 тыс. 313,94 рубля. Его супруга – 3 млн 148 тыс. 209,82 рубля.

Перечень имущества главы региона не изменился с 2018 года. По сравнению с предыдущим годом не изменился и перечень имущества супруги губернатора.