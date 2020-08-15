9 человек заразились коронавирусом в Твери 15 августа

Статистика по коронавирусу обновляется каждые сутки. Графика: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 15 августа 2020 в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавирусной инфекции, из них девять зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 5014 человек.
3996 заболевших излечились от инфекции. 167 человек умерли.
851 пациент на данный момент изолирован.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1632 (+9 за сутки)
Кимры 553 (0)
Конаковский район 404 (+1)
Ржев 335 (+5)
Калининский район 265 (+1)
Лихославльский район 243
Торжок 200 (0)
Вышневолоцкий округ 156 (+1)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.