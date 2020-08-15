В Твери из-за съёмок фильма перекроют Староволжский мост и центр города

Дороги центра Твери временно перекроют в воскресенье. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

16 августа из-за съёмок художественного фильма временно будет перекрыт центр города.

В своём официальном сообщении горадминистрация поясняет:

с 6 до 14 часов перекрыт Староволжский мост и Волжский проезд;

с 10 до 13 часов не проехать по Советсеой на участке от площади Ленина до площади Михаила Тверского;

с 12 до 21.30 перекрыта набережная Степана Разина от дома 2 до дома 9 и Тверской проспект от улицы Вольного Новгорода до набережной Степана Разина.

Также будет прекращено движение всех видов транспорта на отдельных участках в центре города.

Так автобусы №№ 20, 21, 43, 116, 154, 207 и 211, на период перекрытия поедут в объезд перекрытых участков.