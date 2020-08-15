Один человек погиб и двое пострадали в аварии на трассе «Россия» в Тверской области

Фото с места аварии. Фото: ГИБДД по Тверской области

Утром 15 августа на 203 километре федеральной трассы М-10 «Россия» в Калининском районе грузовик «Газон Некст» врезался в «КамАЗ», который выехал на М-10 со стороны Лихославля и двигался в попутном направлении.

Водитель грузовика погиб на месте, ещё два человека пострадали - это водитель и пассажир «КамАЗа». В Госавтоинспекции по Тверской области сообщают, у пострадавших сотрясение головного мозга. У пассажира также имеется рана теменной области.

Обстоятельства ДТП сейчас уточняются.

Гоавтоинспекция Тверской области напоминает, что водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.