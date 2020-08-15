В Тверской области лось погиб при столкновении с иномаркой

При движении на автомобиле по загородным дорогам необходимо быть предельно осторожным.

15 августа в Торжокском районе на 16 километре трассы Торжок - Осташков иномарка Мицубиси столкнулась с выскочившим на дорогу лосем. Животное погибло на месте.

Подробности ДТП рассказали в Госавтоинспекции по Тверской области: ДТП оформили как «мелочевку», однако позднее женщина, водитель Митсубиси, обратилась в больницу, у нее ушиб подбородка.

В Госавтоинспекции напоминают, что при движении на автомобиле по загородным дорогам необходимо быть предельно осторожным и соблюдать скоростной режим.