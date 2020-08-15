В Тверской области подросток на стареньком мотоцикле столкнулся с легковушкой

Фото с места аварии. Фото: ГИБДД по Тверской области

Днём 14 августа в Нелидово 14-летний подросток на мотоцикле "ИЖ Юпитер-5" столкнулся с легковушкой. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Тверской области.

Авария произошла в райцентре на переулке Герцена, около дома №11. Подросток при выезде со двора на дорогу въехал в автомобиль "Шкода Фабия", за рулем иномарки был 49-летний мужчина. Парень получил закрытый перелом лодыжки.

В Госавтоинспекции поясняют, что подросток ехал без шлема, а мотоцикл был без номеров.

Напомним, 1 августа в регионе стартовала масштабная программа по профилактике травматизма у детей и подростков.

Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой: не сажать за руль несовершеннолетних.