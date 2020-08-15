В Тверской области открыт сезон охоты на дичь

Сезон охоты открыт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

15 августа на всей территории Тверской области открывается летне-осенняя охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. Об этом сообщает правительство региона.

Охотники должны соблюдать правила, утвержденные приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Отправляясь на охоту необходимо иметь при себе охотничий билет, разрешение на охоту, хранение и ношение оружия.

Напомним, до 31 августа в Тверской области действует особый противопожарный режим. Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области напоминает охотникам, что в этот период запрещается разводить костры в хвойных лесах, на торфяниках, лесосеках, в местах с подсохшей травой. Кроме того, запрещено оставлять на территории лесов легковоспламеняющиеся или пропитанные горючими веществами предметы.

Если обнаружили в лесу возгорание, незамедлительно звоните на телефон горячей линии министерства 8-800-100-90-25 или федеральному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный). Можно звонить и в службу спасения 112.