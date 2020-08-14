Отец Паисий и Монеточка на съёмках фильма «Родные» в Старице. Фото: FB/отец Паисий Новожёнов

Сегодня, 14 августа, в городе Старица с утра пораньше начались съёмки трагикомедии «Родные». Об этом сообщает газета «Старицкий вестник». Сейчас съёмочная бригада работает на территории Свято-Успенского монастыря и Ильинской церкви. Режиссёром фильма – Жора Крыжовников.

Фотографии с Монеточкой и Буруновым опубликовал у себя на странице в соцсетях священник, отец Паисий. Он сейчас исполняет обязанности наместника Успенского монастыря.

Сергей Бурунов, который играет центральную роль в «Родных», сообщил в инстаграме, что 3 августа съёмки проходили в городе Липецк. Теперь съёмочная группа и актёры приехали в Старицу в Тверской области. В кадре окажется ещё несколько провинциальных городов, что обусловлено сюжетом.

История строится на том, что отец семейства захотел воплотить в жизнь свою мечту – съездить всей семьёй на Грушинский фестиваль, где исполнит собственную песня. И вот семья отправляется на «Грушинку» на машине через всю страну. Естественно, вся поездка будет наполнена приключениями – смешными и грустными.

Дата выхода картины на экраны назначена на 31 декабря 2020 года.