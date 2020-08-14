Краснодарские арбузы и дыни из Азербайджана не прошли контроль в Тверской области

Арбузами и дынями торговали с нарушениями Фото: Юлия Лоза

Сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Рамешках установлены факты нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области семеноводства и карантина растений.

В двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредителей с арбузами из Краснодарского края и дынями из Азербайджана, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.