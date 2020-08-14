Малоимущие жители Тверской области могут газифицировать дом по сниженной цене

За первую половину года помощь в подведении газа оказана 37 жителям региона.
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В регионе за счет областного бюджета оказывается адресная помощь некоторым категориям граждан в подведении газа к дому или в квартиру. Об этом сообщает правительство области.
В первую очередь речь идет о гражданах с низким уровнем доходов, а также о участниках и инвалидов Великой Отечественнойвойны, людях, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
В первом полугодии помощь в размере 900 тыс рублей была оказана 37 жителям региона.
Для получения поддержки необходимо обратиться в Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства.
- Газификация территории нашего региона является одним из ключевых условий достижения целей национальных проектов, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, – считает губернатор Игорь Руденя.
В 2020 году в Тверской области построят 144 км газопроводов, газ придет в 20 населенных пунктов, почти 1500 квартир и домовладений.