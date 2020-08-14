В Тверской области обнаружили кости доисторических рыб

Палеонтологи за работой. Фото: ВК/id527710146

Во время археологической экспедиции в Торопецком районе откопали останки доисторических животных. Бок о бок трудились специалисты из Палеонтологического института имени Борисяка Российской академии наук и Андреапольского краеведческого музея имени Шимкевича. Двое суток работы андреапольцев были богаты находками.

В Андреапольский музей доставили кости девонских антиарх, иными словами, панцирных рыб, а также двоякодыщащих рыб, у которых были и жабры, и лёгкие. Кроме того, коллекция пополнилась частями артродир, рыб, голова которых по строению напоминала голову ящеров, и частицами кистепёрых рыб.

– В связи с находками мы будем менять палеонтологическую экспозицию нашего музея, с включением в неё нескольких десятков интереснейших девонских образцов местной фауны, собранных в результате полевых сборов с 2012 по 2020 год, – написал в соцсетях на личной странице директор Андреапольского краеведческого музея Валерий Линкевич.

Теперь сотрудникам краеведческого музея в Андреаполе предстоит препарировать находки, проклеить, изучить и описать. Собранные данные могут стать основой для новых научных статей.