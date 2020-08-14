Бывший сотрудник исправительной колонии в Тверской области осужден за взятку Фото: архив "КП"

Перед судом в Твери предстал бывший сотрудник ИК-1 в Тверской области. Являясь младшим инспектором группы надзора отдела безопасности, в январе 2020 года он незаконно передал в личное пользование осужденному мобильный телефон, за что получил 8 тысяч рублей.

Также установлено, что в марте этого года он предоставил осужденному четыре мобильных телефона и получил 30 тыс. рублей.

Пролетарский районный суд г. Твери, с учетом личности подсудимого, тяжести и общественной опасности совершенных преступлений, вынес ему обвинительный приговор по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере).

Осужденный оштрафован на миллион рублей и лишен права занимать должности в правоохранительных, государственных, муниципальных органах на срок три года.

Приговор не вступил в законную силу.