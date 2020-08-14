Директор МУПа в Тверской области подозревается в хищении миллиона рублей

Директор МУПа подозревается в хищении миллиона рублей
Фото: Анастасия Осипова
Факт хищения денежных средств в особо крупном размере выявлен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России "Торжокский".
По версии правоохранителей, 46-летний директор одного из муниципальных предприятий в августе 2019 года ввел в заблуждение администрацию Торжокского района и совершил хищение 1 миллиона 198 тысяч рублей, принадлежащих предприятию. Руководитель составил фиктивные договора с одним из обществ на поставку каменного угля.
Сумму перевели на счет организации, а затем отдали директору наличными. Деньги он потратил на свое усмотрение, а уголь так и не был поставлен.
По ч.4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.