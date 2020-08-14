В Тверской области врачи два месяца боролись за жизни детей, пострадавших в ДТП

За жизни детей медики боролись два месяца Фото: областной Минздрав

14 августа из детской областной клинической больницы выписаны два мальчика 12 и 8 лет. Два месяца назад дети получили серезные травмы в ДТП в Максатихинском районе Тверской области.

В ДОКБ их доставили на вертолете санавиации и госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации № 2.

- На двоих ребята перенесли пять операций, множество обследований и консультаций. Их главными лечащими врачами были бригада реаниматологов - Екатерина Миловидова, Сергей Ротчев, Алексей Егоров, Лариса Асадуллаева и Александр Кольцов, нейрохирург Леон Нганкам и травматологи Александр Симонов и Юрий Кенис, - рассказали в областном минздраве.

Впереди ребят ждет длительная реабилитация.