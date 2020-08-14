Производство полимеров Ростеха появится в «Эммауссе» в Тверской области

Губернатор на встрече отметил, что регион развивает коммуникации и дороги к зоне "Эммаусс". Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя обсудил с заместителем гендиректора Госкорпорации «Ростех» Максимом Выборных создание под Тверью особой экономической зоны «Эммаусс». Их встреча состоялась 14 августа в областном правительстве.

- Рассматриваем возможность участия компании «Ростех» в развитии новых технологий на наших промышленных площадках. В регионе создано несколько промышленных зон для инвесторов. Основные площадки – «Боровлево» и «Раслово». Сейчас создаем новую особую экономическую зону «Эммаусс». Со своей стороны развиваем коммуникации и дороги, – сказал Игорь Руденя.

Инициатива Тверской области о создании ОЭЗ «Эммаусс» поддержана Правительством РФ. Пока разрабатывается проект.

Запланировано, что якорным резидентом этой зоны станет созданный Ростехом холдинг «РТ-Химкомпозит». Он занимается производством полимерных композитных материалов.

В «Эммауссе» резидентам предоставят льготы: сниженную налоговую ставку на прибыль, освобождение от земельного налога на срок до пяти лет, от налога на имущество организаций - на 10 лет, на такой же период – пониженный транспортный налог.