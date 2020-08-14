Пожилая женщина угрожала взорвать здание суда в Тверской области

Женщина угрожала взорвать здание суда Фото: vk.com/"Подслушано у медиков г. Тверь|ТО (ПуМТ)"

Инцидент произошел 14 августа у здания Конаковского городского суда, расположенного на улице Василевского, 13, в городе Конаково Тверской области. О случившемся сообщает паблик "Подслушано у медиков г. Тверь" в соцсети.

Оперативным службам поступила информация об угрозе теракта в здании суда.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов и вневедомственной охраны.

Росгвардией были блокированы подъезды к зданию. Также привлекались два пожарных расчета МЧС, реанимобиль "скорой помощи".

Выяснилось, что взорвать здание суда грозилась пожилая женщина. Ее задержали. Проводятся следственные действия. Подробности уточняются.