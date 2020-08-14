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Сайты по продаже рыболовных сетей и огнестрельного оружия запретили в Тверской области

Сомнительные интернет-ресурсы выявила прокуратура
Ольга ТрофимоваОльга ТрофимоваОльгаТрофимова
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Прокуратура выявила сайт по продаже рыболовных сетей

Прокуратура выявила сайт по продаже рыболовных сетей

Фото: Сергей ИВАНОВ

Прокуратурой Спировского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены семь сайтов с информацией о продаже в дистанционной форме синтетических рыболовных сетей, водительских удостоверений без прохождения обучения, а также боевого огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.

- Это является нарушением действующего законодательства и предусматривает уголовную ответственность, - отметили в областной прокуратуре.

Прокурором района предъявлены в суд административные исковые заявления о признании данной информации и сайтов запрещенными к распространению на территории Российской Федерации.

Заявленные прокурором требования удовлетворены судом в полном объеме. Ресурсы заблокированы.