Наркодилера задержали росгвардейцы в Лихославле Тверской области

Наркодилера задржали росгвардейцы в Лихославле Тверской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Росгвардейцы совместно с сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Лихославльскому району в ходе проведения проверочной закупки возле одного из домов в поселке Приозерный задержали наркоторговца.

Злоумышленником оказался 20-летний ранее судимый местный житель, который сбыл "покупателю" полимерный сверток с наркотическим средством массой 0,08 г.

Фигурант арестован. По данному факту возбуждено уголовное дело.