В Ботаническом саду Твери открывается выставка цветов "Бабушкины окна"

Выставка цветов "Бабушкины окна" открывается в Твери Фото: "Ботанический сад. Тверь"

В Ботаническом саду Твери в переулке Шевченко, 16 открывается выставка "Бабушкины окна".

С 14 августа постетители смогут увидеть интересные сорта герани, фиалок, бальзаминов, фуксий, бегоний, глоксиний.

- Для детей и молодежи – это цветы, которые могут рассказать о самых теплых семейных традициях и воспоминаниях, - отмечают работники сада.

Вход в сад платный. Детям, студентам и пенсионерам - скидка.

Подробности по телефону: (4822) 52-53-18.