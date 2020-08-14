В Тверской области восьмой день ищут пропавшего 78-летнего грибника

Дедушка остается в лесу уже восемь дней Фото: ВПСО "Сова"

В лесах Андреапольского района восьмые сутки продолжаются поиски пропавшего 78-летнего Ремира Петровича Левашова.

Поиск сложный, территория большая, дни дождливые, а ночи холодные, но волонтеры не сдаются.

- Мы продолжаем биться, мы не сдаемся! Мы верим, что Ремир Петрович нас дождется! Дедушка он очень крепкий, - не теряют надежду добровольцы.

Поиск идет при поддержке администрации Андреапольского района, в нем участвуют сотрудники Андреапольского отделения полиции, МЧС, ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Тверской области, сам глава сельского поселения, охотники, местные жители, родственники. Всяческую поддержку оказывают сотрудники ЕДДС.

- Волонтеры в силу своей возможности приезжают из разных подразделений отряда: Ржева, Вышнего Волочка, Удомли, Твери, Торжка, - сообщает ВПСО "Сова" в соцсети. - В предстоящие выходные мы планируем массовый сбор на этот поиск, чтобы закрыть максимальную территорию и всё-таки отыскать нашего дедушку.

Добровольцам нужна помощь - физическая и материальная. Оказать ее может любой желающий, все подробности на официальной странице отряда в соцсети.