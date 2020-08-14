Семь человек заразились коронавирусом в Твери 14 августа

В Твери подтверждено семь случаев коронавируса
Фото: Виктория ЖУКОВА
По данным регионального оперштаба, на 14 августа 2020 в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4988 человек.
3980 заболевших излечились от инфекции. 165 человек умерли. 843 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1623 (+7 за сутки)
Кимры 553 (+1)
Конаковский район 403 (+1)
Ржев 330 (+3)
Калининский район 264 (+1)
Лихославльский район 243
Торжок 200 (+2)
Вышневолоцкий округ 155 (+2)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО