Семь человек заразились коронавирусом в Твери 14 августа

В Твери подтверждено семь случаев коронавируса Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным регионального оперштаба, на 14 августа 2020 в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4988 человек.

3980 заболевших излечились от инфекции. 165 человек умерли. 843 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1623 (+7 за сутки)

Кимры 553 (+1)

Конаковский район 403 (+1)

Ржев 330 (+3)

Калининский район 264 (+1)

Лихославльский район 243

Торжок 200 (+2)

Вышневолоцкий округ 155 (+2)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.