В Тверской области 3980 человек выздоровели после коронавируса

Выявлено 29 новых случаев коронавируса Фото: ПТО

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 29 новых случаев коронавируса. Всего на 14 августа, инфекция выявлена у 4988 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3980 пациента (+17 за сутки).

В настоящее время 843 (+10 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

165 (+2 за минувшие сутки) человека скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 14 августа, подтверждено 5065 случаев заражения коронавирусом.