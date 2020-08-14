На особо охраняемой природной территории в Тверской области нашли редкий суккулент

суккулент занесен в Красную книгу Тверской области Фото: Минприроды Тверской области

В Тверской области ученые при обследовании особо охраняемой природной территории "Акулькина роща", расположенной к востоку от деревни Бреднево Тургиновского сельского поселения Калининского района, обнаружили редкое растение - молодило-побегоносное. Данный многолетник занесен в Красную книгу Тверской области.

Молодило вырастает высотой 10-30 см. Цветет в июле - августе. Размножается в основном вегетативно, семенами редко. Встречается в Андреапольском муниципальном округе, Осташковском городском округе, Калининском, Старицком, Пеновском районах Тверской области.

Саму территорию "Акулькиной рощи" отличает эстетическая привлекательность ландшафта, который представляет из себя сосновый бор с многообразием деревьев и кустарников. В лесу произрастают ландыш майский, кислица обыкновенная, костяника, земляника, щитовник мужской, плаун булавовидный, седмичник европейский, вейник лесной, мятлик лесной.