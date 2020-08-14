В Тверской области завершилась акция "Внимание, дети"

Водителям и пешеходам напомнили о правилах дорожного движения Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области завершилась акция по предупреждению детского травматизма "Внимание дети", участие в которой приняли все муниципалитеты региона.

В период с 6 по 12 августа госавтоинспекторы и волонтеры напоминали участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными при движении в жилых зонах, вдоль детских площадок, вблизи образовательных организаций, не отвлекаться во время движения на телефонные разговоры, предоставлять преимущество пешеходам на пешеходных переходах, снижать скорость во дворах и на спортивных площадках, не нарушать скоростной режим в населенных пунктах и на трассе.

Напомним, что за 7 месяцев 2020 года на дорогах Тверской области пострадали 26 детей-пешеходов, один из которых погиб. При этом по своей вине пострадали 13 маленьких участников дорожного движения.